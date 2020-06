Tienduizenden banen op de tocht in Europese luchtvaart

De gevolgen van het coronavirus op de luchtvaart beginnen nu ook merkbaar te worden in de vorm van ontslagen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft aangekondigd dat tot 26.000 mensen hun baan zullen verliezen. Ook op de Londense luchthaven Heathrow dreigen duizenden banen te verdwijnen.

Lufthansa heeft zo’n 22.000 voltijdsbanen te veel op dit moment, liet een woordvoerster van het luchtvaartconcern weten na gesprekken met de vakbonden. Dat betekent dat tot 26.000 mensen mogelijk hun baan verliezen. Eerder was een getal genoemd van 10.000 banen die mogelijk zouden verdwijnen, al had Lufthansa later al aangegeven dat er „aanzienlijk meer” banen op de tocht stonden.

Het Duitse concern probeert met de bonden afspraken te maken over bijvoorbeeld deeltijdwerk om zo de kosten te drukken. Vakbond voor cabinepersoneel UFO eist dat Lufthansa probeert gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. De pilotenvakbond heeft aangeboden tot 45 procent lagere lonen te accepteren, maar wil dan ook dat zoveel mogelijk arbeidsplaatsen behouden blijven.

Heathrow verwacht dat tot een derde van de 7000 banen verdwijnen. De luchthaven wijst naar de Britse regering die een verplichte quarantaine van twee weken oplegt aan reizigers van buitenaf. Daardoor blijft herstel van het aantal passagiers uit. Heathrow hoopt in eerste instantie dat een vrijwillige vertrekregeling afdoende is. De luchthaven schrapte al eerder 500 van de 1500 managementposities.