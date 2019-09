Tien voetbalvelden vol hout in Waddinxveen

Met de ogen dicht kan een wandelaar op de Noordkade in Waddinxveen merken wanneer hij langs houthandel Houtex loopt. De geur van hout is er overweldigend.

Geen wonder, op de twee terreinen van Houtex ligt in totaal ruim 15.000 kuub hout op ongeveer 50.000 vierkante meter grond, qua oppervlakte vergelijkbaar met tien voetbalvelden.

Die grote voorraad van ongeveer tachtig verschillende houtsoorten is belangrijk, zegt Bram Poot (35), een van de drie directeur-eigenaren. „Daardoor hoeven we bijna nooit nee te verkopen aan klanten. Als we een bepaalde houtsoort of maat niet hebben, dan is er altijd wel een passend alternatief op voorraad.”

In een enkel geval moet er ergens op de wereld een boom worden opgezocht die bij de specifieke wens van de klant past. „Zo was er iemand die de buitenkant van zijn boot wilde bekleden met 10 meter lange planken van mahoniehout. We hebben uiteindelijk in Afrika een bruikbare boom gevonden. Voordat het gewenste hout klaar voor bewerking hier op de zaak ligt, gaat er wel een jaar overheen. Vandaar dat we zoveel mogelijk hout op voorraad hebben, waarvan wij denken dat er ooit vraag naar zal zijn.”

Na alle recente berichten over het afbranden van tropisch regenwoud, staat de kap van hardhout weer ter discussie. Onterecht, vindt Poot. „Slechts 5 procent van het gekapte hout in de tropen is bestemd voor de houthandel. De rest wordt verbrand om ruimte te maken voor bijvoorbeeld plantages of andere landbouw.”

Die 5 procent bos waar de houtsector kapt, wordt volgens Poot het best beschermd van al het regenwoud. „Dat is zo omdat wij eisen kunnen stellen aan die houtkap, ook door middel van keurmerken zoals FSC en PEFC. Als een houtleverancier daaraan wil voldoen, mag hij maar een paar volwassen of zieke bomen per hectare kappen en moet er daarna 30 jaar vanaf blijven. Daardoor krijgen jonge bomen –die meer CO2 opnemen dan oude bomen– weer de kans om verder te groeien en krijg je dus een gezond regenwoud.”

Tropisch hardhout beslaat ongeveer eenderde van het assortiment van Houtex; Europees hardhout –vooral eiken– nog eens 30 procent, Noord-Amerikaans naaldhout zoals Oregon Pine en Red Cedar ongeveer 20 procent. Dan zijn er nog de Europese naaldbossen waar de laatste 20 procent vandaan komt.

Restauraties

Een specialiteit van Houtex is het leveren van hout voor restauraties. Poot: „Dat is een wereld op zichzelf. Niet altijd kunnen we hetzelfde hout leveren dat vroeger werd toegepast. Toen waren er bijvoorbeeld kozijnen van hard grenenhout uit eigen land. Dat is er niet meer, maar Oregon Pine uit Amerika lijkt er veel op.”

Belangrijk bij het hout in bijvoorbeeld een te restaureren kerk of molen is dat het zo min mogelijk meer krimpt. Daarvoor moet het goed gedroogd zijn.

Poot wijst naar een stapel eiken plaathout. „Dit heeft eerst tien jaar bij de zagerij gelegen, en nu ligt het al vijf jaar bij ons. We kunnen er nu pas vanuit gaan dat het meeste vocht er uit is.”

Poot heeft pas hout verkocht dat zijn opa Dick meer dan 30 jaar geleden had ingekocht. „Dat is wel heel extreem.”

Houtex zoekt het meer in maatwerk dan in zoveel mogelijk kuub hout verkopen per jaar. „Wij hebben de kennis in huis om met de klant mee te denken”, zegt Annelies Hilgers-Poot, die de marketing onder haar hoede heeft. „Als iemand hout bestelt, vragen we altijd: Waar wil je het voor gebruiken? Het kan zijn dat een andere houtsoort veel beter bij het project past.”

Jubileum

Die kennis heeft alles met ervaring te maken. Houtex is een familiebedrijf dat 73 jaar bestaat. Kennis gaat over van vader op zoon. Ook zijn er meerdere werknemers die hun 40-jarig jubileum bij Houtex hebben gevierd. „Collega Jaap Hak is zelfs bijna vijftig jaar in dienst.”

Aan het einde van een rondleiding laat Bram Poot graag nog even zijn favoriete houtsoort zien: pokhout. „Heel zwaar hout, dat vroeger werd gebruikt bij de lagers van scheepsassen. Het is vrijwel niet meer te krijgen, maar wij hebben het hier liggen.” Niet zonder enige trots: „Dat zegt wel wat.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Houthandel Houtex BV

Waar: Waddinxveen

Sinds: 1946

Activiteit: houthandel, zagerij, schaverij, drogerij

Aantal werknemers: 40