ThyssenKrupp zoekt uitweg met verkoop divisies

ThyssenKrupp bekijkt de mogelijkheden om meerdere divisies te verkopen om uit de rode cijfers te komen. Het Duitse staal- en industrieconcern lijdt onder de vertraging van de Duitse economie, die haar weerslag heeft op de voor de onderneming belangrijke autosector. Ook de internationale handelsspanningen spelen ThyssenKrupp parten.

„De huidige situatie, waar meerdere divisies geen duidelijke vooruitzichten hebben en alsmaar geld verbranden, staan we niet meer toe”, aldus topman Guido Kerkhoff. Hij wees daarbij op drie divisies die onder meer componenten en systemen voor de autosector en scheepsbouw maken. Ze worden waarschijnlijk in de etalage gezet. Daarnaast noemde hij de beursgang van de liftendivisie, die de afgelopen periode wel voor meer orders zorgde, als een prioriteit.

In de negen maanden van het gebroken boekjaar zette ThyssenKrupp een verlies van 170 miljoen euro in de boeken, tegen een winst van 229 miljoen euro een jaar daarvoor. De omzet nam wel met 1 procent toe tot 31,2 miljard euro, mede dankzij een toename van de orders. ThyssenKrupp werd negatiever over de verwachtingen voor heel het jaar, en verlaagde zijn winstprognose sterk.