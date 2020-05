ThyssenKrupp zoekt kopers voor staal- en duikbootactiviteiten

Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp blijft kijken naar mogelijkheden om zijn Europese staaldivisie te verkopen. Ook overweegt het bedrijf zijn activiteiten op het vlak van duikboten af te stoten.

Topvrouw Martina Merz benadrukt in een verklaring dat het nog steeds de bedoeling is om ThyssenKrupp om te vormen tot een kleiner, maar sterker bedrijf. Het concern zag vorig jaar nog een fusie van de Europese staalactiviteiten met die van Tata Steel, waaronder de hoogovens in IJmuiden, stuklopen door bezwaren van de Europese Commissie.

Persbureau Bloomberg meldde eerder op de dag al op basis van ingewijden dat ThyssenKrupp gesprekken voert met adviseurs over mogelijke transacties. ThyssenKrupp zou daarbij al contact hebben gehad met de Duitse rivaal Salzgitter, terwijl ook het Zweedse SSAB als potentiële samenwerkingspartner wordt gezien. Ook bedrijven uit India en China hebben volgens de bronnen interesse getoond in een deal. Mogelijk kan de mislukte overeenkomst met Tata opnieuw onder de loep worden genomen, waarbij meer bezittingen worden verkocht om alsnog goedkeuring uit Brussel te krijgen.

ThyssenKrupp gaat gebukt onder de coronacrisis en de moeizame marktomstandigheden in de staalindustrie door de virusuitbraak. De onderneming bereikte eerder dit jaar een akkoord over de verkoop van zijn liftendivisie aan investeerders ter waarde van 17 miljard euro.