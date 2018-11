ThyssenKrupp vreest gevolgen kartelonderzoek

ThyssenKrupp is met een nieuwe winstwaarschuwing gekomen. Het Duitse staal- en industrieconcern snijdt in de verwachtingen in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken.

Het gaat om dezelfde zaak waarvoor het in Amsterdam genoteerde staalconcern ArcelorMittal in juli al een boete kreeg. Samen met andere partijen moest er 205 miljoen euro betaald worden. Het Bundeskartellamt onderzoekt of de staaltak van ThyssenKrupp hier ook bij betrokken was.

„Op basis van de feiten die we momenteel kennen, kunnen we geen substantiële nadelige gevolgen uitsluiten”, stelt het Duitse conglomeraat. Voor het lopende boekjaar rekent ThyssenKrupp nu op een aangepaste bedrijfswinst van zo’n 1,6 miljard euro. De prognose lag eerder op 1,8 miljard euro.

In de zomer werd de maker van onder meer liften en duikboten ook al negatiever over de verwachte winst. Dat had toen vooral te maken met de gang van zaken bij de industrietak. ThyssenKrupp staat de laatste tijd sowieso flink onder druk. Aandeelhouders morden over de staalfusie in Europa met Tata Steel. Diverse kopstukken zijn zelfs opgestapt en ThyssenKrupp kondigde later aan zich op te gaan splitsen.