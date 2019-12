Thyssenkrupp pitcht liftentak bij investeerders

Thyssenkrupp gaat deze week investeerders informeren over zijn liftentak, met het oog op een mogelijke verkoop in het eerste kwartaal van volgend jaar. Na de gesprekken wil de Duitse industriegigant bepalen of dit „kroonjuweel” volledig of slechts deels in de verkoop gaat.

Thyssenkrupp is in gesprek met investeerders die een bod hebben uitgebracht op de liftendivisie, die volgens analisten een geschatte waarde heeft van rond de 15 miljard euro. Tegelijk bereidt het concern zich voor op een mogelijke beursgang van dit bedrijfsonderdeel. Thyssenkrupp wil de liftentak afstoten om financiële rust terug te brengen in het bedrijf. De onderneming heeft op veel vlakken last van tegenwind. Zo heeft de auto-industrie te lijden onder handelszorgen en heeft de staaltak het lastig vanwege een dalende prijs voor dat metaal.

„Uit de eerste indicatieve aanbiedingen die we hebben gekregen van financiële en strategische investeerders blijkt wel dat ons liftenbedrijf goed in de markt staat”, zegt financieel directeur Johannes Dietsch in een toelichting.