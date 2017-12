ThyssenKrupp geeft baangarantie Duitsland

Staalconcern ThyssenKrupp garandeert de werkgelegenheid voor zijn Duitse personeel de komende negen jaar. Ook blijven vrijwel alle Duitse fabrieken open en investeert het bedrijf jaarlijks ongeveer 400 miljoen in die fabrieken.

ThyssenKrupp kwam dat met de vakbonden overeen. De hoofdlijnen van de overeenkomst waren al eerder deze maand uitgelekt. Het overleg vond plaats vanwege een voorgenomen fusie met de Europese activiteiten van Tata Steel.

Het akkoord betekent overigens niet dat er geen banen verdwijnen. ThyssenKrupp wil met tweeduizend mensen minder door, maar dat moet via natuurlijk verloop gebeuren zodat er geen gedwongen ontslagen nodig zijn.

Vakbond FNV heeft inmiddels laten weten een vergelijkbare toezegging van Tata Steel te willen hebben voor de voormalige Hoogovens in IJmuiden. „Wij zullen natuurlijk niet met minder genoegen nemen voor de medewerkers van Tata Steel in Nederland”, laat bestuurder Aad in ’t Veld weten. FNV en de ondernemingsraad van Tata voeren al enige tijd acties tegen de verwachte gevolgen van de voorgenomen fusie.