Thyssenkrupp duikt nog dieper in het rood door coronacrisis

Het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp is in het afgelopen kwartaal nog dieper in de rode cijfers beland onder druk van de coronacrisis. Thyssenkrupp had vooral te maken met de malaise in de auto-industrie, zijn belangrijkste afzetmarkt.

De onderneming leed in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar een nettoverlies van 948 miljoen euro tegen een min van 173 miljoen euro een jaar eerder. Over de eerste helft van het fiscale jaar verscheen onder de streep een min van 1,3 miljard euro.

De omzet nam in het afgelopen kwartaal met 5 procent af tot ruim 10 miljard euro, met een daling van de orderontvangst van 8 procent. Thyssenkrupp, dat bezig is met de verkoop van zijn liftendivisie, rekent voorlopig nog niet op verbetering van de marktomstandigheden.