Thyssenkrupp duikt dieper in de rode cijfers

Thyssenkrupp is dieper in de rode cijfers gedoken. Het Duitse industrieconcern worstelt met ongunstige economische omstandigheden, en heeft nu ook besloten om zijn aandeelhouders over het afgelopen boekjaar geen beloning uit te keren.

Thyssenkrupp, dat onder meer staal, liften en auto-onderdelen maakt, heeft op veel vlakken last van tegenwind. Zo heeft de auto-industrie te lijden onder handelszorgen en heeft de staaltak het lastig vanwege een dalende prijs voor dat metaal. Eerder werd al bekend dat er 640 banen verdwijnen bij het onderdeel dat assemblagelijnen maakt.

„De prestaties van veel van onze bedrijven zijn niet bevredigend”, aldus topvrouw Martina Merz die volop inzet op herstructurering. Een verkoop of eigen beursnotering van de liftentak zou daarnaast extra geld het in laatje kunnen brengen.

Afgelopen boekjaar dat liep tot eind september steeg het nettoverlies tot 304 miljoen euro, van 62 miljoen euro een jaar eerder. De omzet dikte met 1 procent aan tot 42 miljard euro. Voor het nieuwe boekjaar is nog veel onzeker. Maar Thyssenkrupp schat nu al in dat de verliezen dan zullen oplopen, in verband met toenemende reorganisatiekosten.