Thuiswerkers zitten erdoorheen, klachten nemen toe

Bij steeds meer mensen die verplicht moeten thuiswerken, groeien de spanningen. Dat signaleerde de NOS vrijdag.

Niet even bijkletsen bij de koffie-automaat, je ergonomisch verantwoorde bureaustoel missen en afgeleid worden door je spelende kinderen of kat in plaats van je collega’s. Dat wringt bij steeds meer werkenden, zeggen bedrijven en deskundigen. Zij krijgen signalen dat een groeiend aantal werkenden hierdoor last heeft van spanningsklachten.

„Mensen zijn gewoontedieren, en als je iemand bent die behoefte heeft aan de structuur en het sociale contact van een werkplek, kan het best lastig zijn als die context wegvalt”, zegt arbeidspsycholoog bij ArboNed Jan Machek tegen de NOS.

Thuiswerken mentaal een uitdaging, zeggen ook grote Nederlandse bedrijven die soms tienduizenden mensen thuis hebben werken. Unilever heeft wereldwijd momenteel 70.000 mensen die vanuit huis werken. Volgens human resource directeur Martine Zeegers heeft iedereen daar andere problemen mee. „De één heeft kleine kinderen, de ander is alleen of draagt zorg voor ouders. Maar het zijn lastige tijden voor iedereen. Het is mentaal en fysiek zwaar: het is anders werken, en mensen voelen ook angst over de hele corona-situatie.”

Ook Rabobank, met 20.000 thuiswerkers in Nederland, krijgt steeds meer van dit soort signalen. „Sinds bekend is dat de maatregelen tot eind april van kracht zijn, krijgen we vaker te horen dat mensen eenzaam zijn of druk voelen om het werk net zo uit te voeren als normaal. Wij zeggen: misschien moet je dat ook niet van jezelf vragen”, vertelt een woordvoerder.