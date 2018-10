Thuiswerker voelt zich eenzaam

Thuiswerkers missen het praatje bij het koffieautomaat. Een betrokken chef scheelt veel. Dat is een van de conclusies die bestuurskundige Hanna de Vries (31) vrijdag verdedigt tijdens haar promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Vries onderzocht de toepassing en effecten van telewerken op Nederlandse gemeenteambtenaren.

Wat is het verschil tussen telewerken en thuiswerken?

„Telewerken is wat breder. Het is voornamelijk werk dat buiten het kantoor verricht wordt. Dat kan thuiswerken zijn, maar medewerkers kunnen ook in bijvoorbeeld een café aan het werk zijn. Daarnaast zie je dat veel gemeenten ook flexibele werkplekken op kantoor invoeren.”

Waarom doen mensen het?

„Dit heb ik niet rechtstreeks onderzocht, maar ik heb er in de wandelgangen wel wat over gehoord. Telewerkers vinden het prettig om over hun eigen rooster te beschikken. Werk en privé zijn makkelijker te combineren.

Gemeenteambtenaren worden over het algemeen behoorlijk strak aangestuurd. Door thuis te mogen werken ervaren ze wat meer vrijheid.

Daarnaast vertelden beleidsmedewerkers mij dat ze thuis productiever zijn. Ze kunnen daar tenminste rustig aan een stuk werken zonder gestoord te worden.”

Zijn er ook nadelen?

„Ja. Telewerkers gaven aan zich thuis eenzamer en minder betrokken te voelen. Ze missen het contact met collega’s.”

Dan gaan ze toch wat vaker naar kantoor?

„Ja, daar zit iets dubbels in. Aan de ene kant willen veel ambtenaren graag thuis werken, aan de andere kant zeggen ze aan het einde van de dag dat ze zo weinig mensen gezien en gesproken hebben.”

Een baas kan het ook verbieden.

„Eigenlijk wordt van elke Nederlandse gemeente verwacht dat het telewerken toestaat. Er zijn nog maar weinig gemeenten waar het niet mogelijk is. Empowerend leiderschap is hierbij erg belangrijk.”

Empowerend leiderschap?

„Ja, ik heb er nog geen Nederlands woord voor kunnen vinden. Het betekent zoiets als medewerkers ruimte en autonomie geven, en hen te stimuleren om zelfstandig beslissingen te nemen. Het staat tegenover controlerend leiderschap, waarbij een werkgever de volledige controle wil houden over wat een werknemer doet en hoe hij dat doet.”

Welk advies heeft u voor werkgevers?

„Train leidinggevenden om beter om te gaan met telewerkers. Zorg dat leidinggevenden weten hoe ze een goede band kunnen onderhouden met hun thuiswerkende medewerkers. Dat kan door hen voldoende aandacht te geven. Mijn onderzoek wijst uit dat het gevoel van eenzaamheid dan afneemt.”