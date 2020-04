Thuiswerker: Ik was net voor mezelf begonnen

„Ik ben software ontwikkelaar. Ik heb begin dit jaar de knoop doorgehakt en ben begin maart voor mezelf begonnen onder de naam Scott-software. De eerste maanden had ik een klus in Zierikzee, bij enkele collega’s die eerder als zzp’er zijn begonnen en een bedrijfje hebben opgezet.”

Naam: Wouter Dingemanse

Leeftijd: 34

Woonplaats: ‘s Gravenpolder

Beroep: software ontwikkelaar

Uur per week: 40

Kantoortje op zolder

„Door de coronacrisis waren we al snel aan huis gekluisterd. Ik had in de aanloop naar zelfstandigheid op zolder een kantoortje ingericht, heel eenvoudig. Dat kan gelukkig allemaal in ons groot uitgevallen rijtjeshuis. We hebben vijf kinderen, in leeftijd variërend van nul tot tien jaar.

In een kamertje naast me op zolder zit nu mijn oudste, de tweede doet haar huiswerk op de verdieping daaronder en beneden zijn de kleintjes met mijn vrouw. Die was na de komst van de jongste gestopt als onderwijzeres. Nu komt haar ervaring heel goed van pas. Het thuiswerken bevalt me uitstekend. Ik was altijd gewend om mijn uurtjes nuttig te besteden, dat heb ik overgehouden uit mijn tijd als consultant. Dat betekent dat ik alleen tussen de middag even naar beneden kom om te eten. Natuurlijk loopt weleens een van de kinderen binnen, ook omdat hier de huisprinter staat. Maar dat is dan maar voor een enkele minuut.

Dat ik net voor mezelf was begonnen, roept natuurlijk wel eens twijfels bij je op. Je hoort wel dat de ICT geen last van de crisis heeft, maar bedrijven als KLM hebben alle externen aan de kant gezet en dat maakt de spoeling dunner. Maar goed, ik heb maar één klus per keer nodig. Mij is geleerd dat het alleen maar beter kan gaan als je met je bedrijfje de slechtste tijd weet te overleven.”

Deel 8 in een serie portretten van thuiswerkers. Zaterdag deel 9.