Thuiswerker, dakloze en patiënt vullen lege hotelkamer

Hotels zitten met lege kamers door de coronamaatregelen. Hoewel het bieden van een plek om te overnachten nog wel mag, blijven de meeste klanten weg. Een overzicht van creatieve of uit de nood geboren alternatieven.

1. Zorghotel

Op verzoek van de Veiligheidsregio’s hebben veel hotelketens hun deuren geopend voor patiënten die met lichte zorg toekunnen. Dat gaat om zorgbehoevenden voor wie opname in ziekenhuis of verpleeghuis niet (meer) nodig is, maar die (nog) niet naar huis kunnen. Zij krijgen een plek in hotels. Dat kan gaan om bijvoorbeeld ouderen. Binnen zo’n 24 uur is een hotelkamer zorggeschikt gemaakt. Ook patiënten die herstellend zijn van het coronavirus worden naar de zorghotels overgebracht. Met verzekeraars zijn afspraken gemaakt over de bekostiging van de faciliteiten.

2. Logeeradres voor zorgverlener

De werknemers uit de medische sector draaien veel en lange diensten. Niet altijd lukt het om thuis goed tot rust te komen. Ook hebben ze soms beperkte mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar hun werk te reizen. Sommige zorgverleners zijn tijdelijk overgeplaatst naar een andere locatie, waardoor ze langer onderweg zijn.

Bij verschillende hotels kunnen medewerkers uit de zorg terecht om op adem te komen en te overnachten. Dat doen ze tegen kostprijs of soms zelfs gratis. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort sloot een deal met een nabijgelegen hotel en betaalt voor zijn medewerkers. Ook voor familieleden van opgenomen coronapatiënten groeit het aantal dergelijke logeeradressen.

3. Geboortecentrum

In het Brabantse Uden zijn drie hotelkamers van hotel Van der Valk ingericht voor geboortes. Daar kunnen vrouwen die liever niet thuis bevallen en geen medische noodzaak hebben voor een bevalling in het ziekenhuis, maar wel begeleiding van het ziekenhuis willen, terecht. De geboorte-afdeling moet de druk op ziekenhuis Bernhoven verminderen.

4. Hospice

Om patiënten waardige laatste dagen te kunnen geven, richten zorginstellingen in diverse hotels kamers in voor mensen die in de palliatieve fase verkeren. Dat kan gaan om zowel coronapatiënten als om mensen die al op sterven lagen.

5. Herberg voor dak- en thuisloze

Bed, bad en brood: zo luxe als in een hotel zal voor menig dak- en thuisloze een verwennerij zijn. In de opvanglocaties van het Leger des Heils konden de coronamaatregelen voor sociale afstand niet genoeg worden nageleefd. Ook het aantal dak- en thuislozen op straat vormde een groeiend probleem. De hulporganisatie mocht tientallen daklozen onderbrengen bij onder meer hotels. Tegen welke kosten, is meestal afgesproken met de gemeente.

6. Opvang voor verslavingszorg

De conferentiezaal van kloosterhotel Bovendonck in het Brabantste Hoeven doet tegenwoordig dienst als therapieruimte voor onder anderen drugsverslaafden. De zorginstelling zegt niet langer de behandeling in haar kliniek in Zuid-Afrika te kunnen garanderen vanwege het coronavirus, schrijft BN De Stem.

7. Werkplekken

Steeds meer hotels verhuren overdag kamers als werkplek. De prijzen voor gebruik van een tafel, stoel, toilet en internet liggen rond de 40 euro per dag. Koffie, thee en water zijn meestal bij de prijs inbegrepen. Voor extra’s zoals gebruik van bed en douche, moet vaak worden bijbetaald. Soms zijn de werkruimtes ook voor enkel een ochtend of middag te boeken.

8. Maaltijdbezorgservice

Geen oplossing voor leegstaande kamers, maar wel een veelvoorkomend bijverdienste is de maaltijdbezorgservice. Met die nieuwe tak van sport hopen veel logementen om toch nog wat inkomsten te genereren; al is het maar om de vaste lasten te kunnen voldoen of om personeel te kunnen doorbetalen.

Koks van hotels bereiden een maaltijd, die tegen betaling bij de klant wordt afgeleverd of door de besteller afgehaald kan worden. Omdat de overheid het bieden van eet- en drinkgelegenheid heeft verboden, hebben hotels hun restaurants, bars en lounges gesloten. Overigens mogen ze door een uitzondering in de wet nog wel gelegenheid tot overnachting aanbieden.

Een Overijsselse ondernemer die diners ging bezorgen op hotelkamers, werd tot zijn spijt teruggefloten.