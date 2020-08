Thuiswerker buffelt eenzaam door

Inmiddels werken duizenden Nederlanders al vijf maanden grotendeels thuis. Voorlopig lijkt thuiswerken nog even de norm te zijn. „Sommige werknemers vinden het wel mooi geweest, anderen vinden dat het nog wel even mag duren”, zegt arbeidspsycholoog Ellis Driessen.

„Dat horen wij ook van organisaties. Bij sommige bedrijven loopt het thuiswerken niet, die willen terug naar de oude situatie”, aldus Driessen, werkzaam bij GORTcoaching.

Hoewel sinds 1 juni werknemers weer zo nu en dan naar kantoor mogen komen, blijft vooralsnog de basisregel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hele dagen werken vanuit huis heeft zowel positieve als negatieve effecten op de gezondheid van mensen. Bij sommigen trekt het een wissel op hun psychische gezondheid.

Eenzaamheid

Al kan Driessen geen harde uitspraken doen, wel signaleert ze bepaalde patronen. „Als mensen voor de coronacrisis klachten hadden, zijn die nu versterkt. Dat komt doordat mensen door corona meer in een sociaal isolement zijn geraakt. Deze tijd is minder makkelijk om alleen door te brengen dan met mensen om je heen. Verder hebben mensen die voorheen geen psychische klachten ervaren, klachten ontwikkeld, zoals eenzaamheid.”

De druk die mensen hebben ervaren door de combinatie van werk en zorg voor kinderen, is de laatste tijd verminderd. „Het helpt dat kinderen weer naar school en de opvang kunnen.”

Terugkijkend op de achterliggende vijf maanden, vallen de verschillen tussen aanpak van leidinggevenden de arbeidspsycholoog op. „Het werken op afstand vraagt meer vertrouwen van werkgevers richting werknemers. Leidinggevenden hebben minder zicht op wat werknemers doen. De managers die goed zijn in verbinding maken met medewerkers, sprongen er positief uit.”

Omdat in de huidige situatie rond corona thuiswerken waarschijnlijk nog langer de norm zal zijn, wordt leiderschapsstijl dan ook belangrijk, zegt Driessen. „Er moet balans zijn tussen ruimte geven aan de medewerker en tegelijk aansturen als dat nodig is.”

Daarnaast zal de werkplek thuis meer aandacht moeten krijgen. „Veel mensen werken achter de laptop aan de eettafel. Dat is niet bevorderlijk voor hun fysieke gezondheid.”





Verdubbeld

Tijdens de coronacrisis werken ICT’ers het vaakst vanuit huis. Het aandeel thuiswerkers in deze beroepsgroep verdubbelde in het tweede kwartaal tot ruim 40 procent. Dat bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Managers, werknemers met een creatief of taalkundig beroep en werknemers met een pedagogisch beroep werken ook relatief vaak vanuit huis. Het aandeel thuiswerkers is bij al die banen ruim 35 procent. Bij managers en werknemers met een pedagogisch beroep is het aantal thuiswerkers ongeveer gelijk gebleven. In de creatieve en taalkundige beroepen is wel een groter deel van de werknemers thuis gaan werken tijdens de coronacrisis.

Daartegenover staan werknemers met technische of dienstverlenende banen zoals timmerman, loodgieter, schoonmaker of kapper. Zij kunnen niet of nauwelijks thuiswerken.

Bij het onderzoek van het CBS, dat het gehele afgelopen kwartaal werd afgenomen, gaf 20 procent van de ondervraagden aan in de voorafgaande week werk mee naar huis te hebben genomen. Eerder schommelde dit aandeel tussen de 10 en 15 procent.

Serie Thuiswerkers