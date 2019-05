Thuismarkt doet softwarebedrijf Exact goed

Softwarebedrijf Exact heeft vorig jaar een hogere omzet in de boeken gezet en was daarbij aanzienlijk winstgevender dan een jaar eerder. De Delftse leverancier van administratiesoftware richt zich de laatste jaren sterker op mkb’ers in Nederland en België. Die nieuwe strategie werpt nu vruchten af, aldus topman Phill Robinson.

De omzet steeg met 14 procent tot het recordniveau van 209 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat uitkwam op 57 miljoen euro tegen 19 miljoen euro in 2017. Exact kreeg er in de Benelux vorig jaar 59.000 nieuwe klanten bij voor zijn onlinesoftware voor bedrijfsadministratie, waardoor ruim 400.000 voornamelijk mkb-bedrijven nu werken met de software.

Exact heeft als doel zijn omzet in de komende vijf jaar te verdubbelen en de leidende speler te worden in de Benelux. Daarvoor kocht de onderneming al drie bedrijven om haar positie in Nederland en België te versterken. Een jaar eerder deed de softwareleverancier nog Amerikaanse bedrijfsonderdelen van de hand. Zelf kwam Exact ook in andere handen. Eigenaar Apax sloot vorig jaar een overeenkomst over de verkoop van het bedrijf aan de Amerikaanse investeerder KKR.

Topman Robinson verwacht dat Exact op eigen kracht verder zal blijven groeien en zei dat ook actief wordt gekeken naar overnames voor uitbreiding.