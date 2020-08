Thuiskoffiedrinker geeft Douwe Egberts-moeder steun in de rug

Koffie- en theebedrijf JDE Peet’s heeft in het eerste halfjaar een recordomzet gehaald met koffie voor thuisdrinkers, nu veel mensen de voorbije maanden thuiswerkten. De tak die levert aan de horeca en bedrijven had het een stuk zwaarder. Het moederbedrijf van Douwe Egberts zag bij dat laatste onderdeel sinds juni wel herstel optreden en rekent erop voor heel dit jaar een omzetgroei te kunnen behalen.

Consumenten die koffie voor thuis kochten deden dat niet alleen om hun kopje koffie van op kantoor te vervangen, maar kozen ook voor wat meer luxe. De duurdere koffiesoorten van JDE Peet’s, zoals de koffie in aluminium cups, maar ook duurdere koffiebonen en gemalen koffie verkochten beter. Op die koffiesoorten is de winstmarge hoger. Daarmee werd het grotendeels wegvallen van de divisie voor koffie buitenshuis deels opgevangen.

Een andere trend tijdens de pandemie waren meer bestellingen via webwinkels. De e-commerceactiviteiten van JDE Peet’s, dat ook merken als Tassimo, L’Or en Pickwick heeft, groeiden met 63 procent in het eerste halfjaar en het bedrijf investeerde daar flink in. Ook de komende tijd blijft JDE Peet’s geld steken in e-commerce en zaken als abonnementsdiensten voor koffie. Om kosten te besparen besloot de onderneming juist minder geld uit te geven aan reclame de afgelopen tijd. Die uitgaven worden wel weer opgevoerd in de tweede jaarhelft.

De totale omzet van JDE Peet’s daalde met 2,9 procent tot 3,2 miljard euro. De thuistak groeide echter in Europa, de grootste markt voor het bedrijf, met 3,7 procent. Ook het Amerikaanse Peet’s zag de opbrengsten stijgen. Als onderliggende winst zette JDE Peet’s een bedrag van 393 miljoen euro in de boeken. Dat was een stijging van 12 procent op jaarbasis.

Het koffiebedrijf, dat eind mei naar de beurs in Amsterdam ging, durft het weer aan om verwachtingen uit te spreken voor heel dit jaar. Het bedrijf rekent erop op eigen kracht de omzet te kunnen laten groeien. De operationele winst (ebit) groeit tussen de 5 en 8 procent en JDE Peet’s denkt zijn doel om de schulden per halverwege volgend jaar terug te hebben gedrongen tot maximaal drie keer het bedrijfsresultaat (ebitda) te gaan halen.