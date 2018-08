Thuishaven en ‘maakhaven’ aan de Merwede

Werkendam en binnenvaartschippers: ze horen van oudsher bij elkaar. Het beroep ging er vaak van vader op zoon. Maar inmiddels is hier ook een maritieme industrie gevestigd die haar producten in tientallen landen afzet.

De rotonde bij binnenkomst geeft uitdrukking aan wat het rivierdorp stempelt. Een samenwerkingsverband van 37 bedrijven, met de internationale naam Werkendam Maritime Industries, heeft er de boeg van een schip op geplaatst. Eromheen staat beplanting die de eeuwenlange relatie met de Biesbosch symboliseert. Voor het recreatieverkeer op het water is Werkendam, met zijn sluisjes en jachthavens, een toegangspoort tot dat nationale park.

Het dorp, waar de Boven Merwede zich splitst in de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, beschikt over twee havens. De oudste, die dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog, is de Biesboschhaven. In 1985 werd de Beatrixhaven geopend. Rond Kerst meert de binnenvaartvloot van Werkendam, die bijna 300 schepen telt, af in de thuishaven.

De rest van het jaar heerst er rond de kades en bij de aanverwante industrie in de directe omgeving volop bedrijvigheid en kunnen we spreken van een ‘maakhaven’. De maritieme sector verschaft werkgelegenheid aan ruim 20 procent van de plaatselijke beroepsbevolking en fungeert als pijler van de lokale economie. De ondernemers bedienen diverse sectoren: binnenvaart, recreatievaart, kustvaart en offshore. Zij bouwen stalen casco’s af tot complete schepen voor bestemmingen overal in de wereld, verzorgen onderhoud, verbouw en reparatie en leveren alle denkbare onderdelen, van motoren tot interieur en van kranen tot vlaggenmasten.

