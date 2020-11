Thuisdrinkers helpen drankenmaker Lucas Bols door crisis

Drankenmaker Lucas Bols, bekend van onder meer Passoã en Galliano, wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zowel de wins als de omzet zakten in de eerste helft van het gebroken boekjaar sterk in. Evengoed was de voorbije maanden, na de versoepeling van de lockdownmaatregelen wereldwijd, sprake van een sterk herstel. Dit kwam ook door verschillende initiatieven om mensen thuis aan de cocktails te krijgen.

Lucas Bols sloot de zes maanden tot en met september af met een omzet van 26,8 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een daling van circa 42 procent. De winst zakte tot 1,9 miljoen euro tegen 8,5 miljoen euro na de eerste helft van het vorige boekjaar.

Vooral de horecasluitingen zitten de maker van jenevers en likeuren in de weg. Ruim de helft van de opbrengsten komt vanuit de horeca. Om de crisis te doorstaan heeft het bedrijf werk gemaakt van het terugbrengen van de kosten. Zo werd 4,3 miljoen euro bespaard op vaste lasten en op marketinguitgaven. Dat betekende op jaarbasis een daling van 32 procent.

Daartegenover werden bepaalde strategische en commerciële initiatieven versneld uitgevoerd. Zo was er de herlancering van de Bols Likeurenrange, waarbij alle recepten met natuurlijke botanische smaakingrediënten worden gemaakt.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk speelde Lucas Bols in op de trend om thuis cocktails te drinken. Daar werd ook qua commercie op ingezet. Ook via de onlineverkoop wint Lucas Bols aan populariteit, bijvoorbeeld door de groeiende populariteit van het thuisbezorgen van cocktails.

Over de tweede helft van het boekjaar blijft Lucas Bols voorzichtig, aangezien er nog veel onzekerheden rond het coronavirus zijn. De verscherping van de maatregelen zullen door de drankenmaker logischerwijs weer gevoeld worden.