Thomas Cook werd genekt door stapeling van problemen

Reisorganisatie Thomas Cook kampte met een veelvoud aan problemen, waar het uiteindelijk geen oplossing voor wist te vinden. Maandag viel het doek voor de 178 jaar oude Britse maatschappij.

De Britten misten onder meer de omslag naar onlineverkopen, waar reizigers het internet wel overduidelijk omarmden. Ook onzekerheden rond brexit deden Thomas Cook geen goed.

Noodnummer voor Thomas Cook-reizigers

Thomas Cook was jarenlang goed voor de vakantiebeleving van miljoenen reizigers. Het bankroet van de Britse onderneming kwam niet geheel als een verrassing. Thomas Cook ging gebukt onder een schuldenlast van 2,1 miljard euro. Onderhandelingen over een reddingsplan liepen uiteindelijk op niets uit omdat elke keer duidelijk werd dat er meer geld nodig was om de onderneming overeind te houden.

Maar hoe kan het dat een grote organisatie als Thomas Cook zo ten onder is gegaan? Een van de oorzaken is dat Thomas Cook bleef vasthouden aan honderden fysieke boekingskantoren wereldwijd. Pas in 2017, na de bundeling van krachten van Expedia, werd de mogelijkheid van onlineboeken duidelijker omarmd.

Verder heeft het internet ertoe bijgedragen dat vakantiegangers vaker hun eigen reizen samenstellen. Ook omdat ze makkelijk online prijzen kunnen vergelijken en verschillende elementen van een vakantie zoals vluchten of hotelovernachtingen eenvoudig zelf kunnen regelen. Thomas Cook bleef veelal vasthouden aan pakketreizen.

Dure bezigheid

Wat Thomas Cook verder dwarszat, is dat het een eigen luchtvaarttak heeft. Dat is doorgaans een dure bezigheid, ook omdat vakanties veelal seizoengebonden zijn en personeelsleden en apparatuur ook in minder drukke tijden moeten worden betaald.

Ook de brexit zit de organisatie dwars. Door de brexitkeuze van de Britten daalde het pond fors ten opzichte van de dollar. Onder meer de brandstof voor vliegtuigen moet in dollars worden betaald, wat Thomas Cook met de nodige extra kosten opzadelde. Verder stelden Britten hun keuze voor een vakantie als gevolg van de brexit uit. Alles bij elkaar werd het Thomas Cook te veel.

Onvermogen

Thomas Cook Nederland deed maandag bij de Garantiefonds SGR melding van financieel onvermogen. Er is nog geen sprake van een faillissement. Alle reizen van Nederlanders die via Thomas Cook Nederland met het vliegtuig op vakantie wilden, gaan om die reden niet door.

SGR heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor de getroffen reizigers. Zij kunnen bellen naar 070-3071111. Dat nummer is alleen bedoeld voor reizigers die al op hun bestemming zijn en in de problemen zijn gekomen. Het garantiefonds werkt samen met reisorganisatie TUI, die de bellers verder helpt. Ook staan veel reisbureaus de SGR bij.

Zo meldde reisbrancheorganisatie ANVR dinsdag dat Nederlandse reizigers die met een Thomas Cook-reis in het buitenland vertoeven, hoeven niet te vrezen dat hun terugvlucht niet zal doorgaan als gevolg van de problemen bij het moederbedrijf.

Klanten van Thomas Cook Nederland worden anders dan in andere landen niet vervoerd door de luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook zelf. Daardoor kunnen klanten op reis op de geplande datum terugvliegen.

Neckermann en Thomas Cook in Nederland vallen onder de continentale tak van de reisorganisatie en daarmee niet onder het faillissement van het Britse moederbedrijf.