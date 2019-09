Thomas Cook staat honderden klanten te woord

Thomas Cook Nederland heeft maandag honderden telefoontjes gekregen van klanten met vragen over de ondergang van het Britse reisconcern. De Nederlandse tak, die deel uitmaakt van de in Duitsland geregistreerde Europese activiteiten, is evenwel nog niet failliet.

De klantenservice probeert iedereen met vragen gerust te stellen, zegt een woordvoerster van Thomas Cook Nederland. Volgens haar was het vooral in de ochtend erg druk, maar de klantenservice slaagde erin iedereen te woord te staan.

Vooralsnog draaien de Nederlandse ondernemingen Thomas Cook en Neckermann gewoon door. Wel hebben de bedrijven besloten uit voorzorg geen nieuwe klanten aan te nemen. Ruim 10.000 Nederlanders zijn nu nog via Thomas Cook op vakantie, onder meer in Spanje, Griekenland en Turkije. Mensen die al hebben geboekt kunnen ook nog steeds op vakantie gaan.

Wat er precies gaat gebeuren met Thomas Cook Nederland is onduidelijk. De zegsvrouw stelt dat hierover momenteel op hoog niveau overleg wordt gevoerd. Het is niet uitgesloten dat er ook in Nederland een faillissement volgt. In dat geval is iedereen die een pakketreis heeft geboekt beschermd via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).