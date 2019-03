Thomas Cook schrapt merknaam Vrij Uit

De merknaam Vrij Uit van reisorganisatie Thomas Cook houdt eind maart op te bestaan. Vakantiegangers kunnen het aanbod van onder meer auto- en wintersportreizen vanaf 28 maart uitsluitend onder de nieuwe merknaam Neckermann Reizen boeken. Dat maakte de reisaanbieder maandag bekend.

Neckermann Reizen is een samenvoeging van de merken Vrij Uit en Neckermann. Thomas Cook wil met het schrappen van Vrij Uit zich concentreren op één merk om zijn positie op de Nederlandse markt te versterken.

Vrij Uit is in 1963 opgericht door Shell als aanbieder van autovakanties in Europa. Twintig jaar later kwam het reisbedrijf in handen van de ANWB en werd vervolgens in 1997 overgenomen door Thomas Cook.