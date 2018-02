Thomas Cook profiteert van malaise Ryanair

De Britse reisorganisatie Thomas Cook heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de verstoringen in de luchtvaart in Groot-Brittannië en Duitsland. Er stapten meer reizigers in de vliegtuigen van Thomas Cook omdat concurrent Ryanair te maken had met roosterproblemen waardoor vluchten vervielen, en een staking van piloten.

Volgens het reisconcern steeg het aantal passagiers bij de luchtvaarttak, inclusief het Duitse Condor, met 8 procent tot 3,5 miljoen. De groepsomzet ging in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 7 procent omhoog tot ruim 1,7 miljard pond (2 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder.

Thomas Cook meldde verder dat de boekingen voor de winterperiode voor 80 procent zijn verkocht, met een sterk herstel van de vraag naar vakanties in Egypte. Verder is het bedrijf optimistisch over de start van de boekingen voor de zomerperiode, met goede vraag naar vakanties in Turkije, Egypte en Griekenland. De vraag naar zonvakanties in Spanje is na een zeer sterke groei in de afgelopen jaren aan het normaliseren, aldus Thomas Cook.