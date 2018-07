„Thomas Cook praat over verkoop maatschappij”

De Britse reisorganisatie Thomas Cook overweegt naar verluidt een belang in zijn luchtvaartmaatschappij in de verkoop te zetten. Zondagskrant Sunday Times schrijft dat op basis van ingewijden, waardoor meteen ook speculatie over een mogelijke opsplitsing van het 177 jaar oude bedrijf opspeelt.

Binnen Thomas Cook zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden hoe de luchtvaartmaatschappij eventueel losgekoppeld kan worden van de touroperator. Dat zou veel geld moeten opleveren dat weer gebruikt kan worden voor het aflossen van schulden en het investeren in het uitbouwen van de overgebleven activiteiten. De bronnen stellen dat de hele discussie zich nog wel in een vroeg stadium bevindt.

Thomas Cook-topman Peter Fankhauser weerspreekt de geruchten. „Thomas Cook heeft altijd gezegd open te staan om een rol te spelen in consolidatie zolang het zinvol is voor de business. Er zijn momenteel geen plannen om de airline te verkopen.”

De luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook levert voornamelijk Britse vakantiegangers af op hun bestemming. Het Duitse Condor hoort er ook bij. In België bestond tot vorig jaar Thomas Cook Airlines Belgium, waarvan de activiteiten inmiddels zijn overgenomen door Brussels Airlines. Thomas Cook Airlines kampt met stevige concurrentie van budgetvliegers als Ryanair en easyJet.