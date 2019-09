‘Thomas Cook geheel of in delen verkopen’

Thomas Cook zal in zijn geheel of in delen worden verkocht, na het faillissement van de Britse reisorganisatie. Dat zegt de op één grootste aandeelhouder van het bedrijf.

De Turkse reisondernemer Neşet Koçkar bezit 8 procent van Thomas Cook. Hij gaf aan eerst te willen zien wat er wordt aangeboden van het bedrijf voordat hij besluit meer bezittingen van Thomas Cook te kopen.

Koçkar is voorzitter van de Turkse reisorganisatie Anex Tour, die vooral diensten verleent aan toeristen uit landen als Rusland en Oekraïne. Volgens hem is Thomas Cook nog een „paar 100 miljoen pond” schuldig aan Turkse bedrijven die mogelijk niet worden terugbetaald na een verkoop van de onderneming.