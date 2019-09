Thomas Cook-dochter Condor blijft vliegen

Condor, de Duitse vakantievlieger van Thomas Cook, blijft ook dinsdag vluchten volgens schema uitvoeren. Dat maakte een woordvoerder van Condor bekend. De Duitse onderneming had eerder al aangegeven dat het ondanks het faillissement van het Britse moederbedrijf zou blijven vliegen.

Condor zet op Duitse luchthavens extra personeel in om vragen van reizigers te beantwoorden. Tegelijkertijd wordt door de leiding van Condor overleg gevoerd met leveranciers en partnerbedrijven over het in de lucht kunnen houden van de toestellen.

Vanwege het faillissement van Thomas Cook vroeg Condor eerder een overbruggingskrediet aan bij de Duitse overheid. Daarover is nog geen beslissing gevallen. Ook is het niet duidelijk of er een partij is die Condor met 4900 werknemers mogelijk zou kunnen overnemen.