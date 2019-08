Thomas Cook bereikt akkoord over reddingsplan

Het Britse reis- en luchtvaartbedrijf Thomas Cook heeft een akkoord bereikt over nieuwe kapitaalinjecties die de onderneming moeten redden van een faillissement. Het Chinese conglomeraat Fosun en een groep schuldeisers zijn van plan samen 900 miljoen pond in het bedrijf te steken.

Analisten uitten eerder dit jaar hun zorgen over de financiële gezondheid van Thomas Cook. Het bedrijf zucht onder een grote schuldenlast. Tegelijkertijd kwakkelen de resultaten bij de vakantie- en reisaanbieder, wat het bedrijf wijt aan aanhoudend zomers weer en brexitonzekerheid in het Verenigd Koninkrijk.

Fosun, dat al een grote aandeelhouder van Thomas Cook was, komt over de brug met 450 miljoen pond. In ruil daarvoor krijgt het concern een belang van 75 procent in de touroperator en 25 procent in de luchtvaarttak van het vakantiebedrijf. De groep banken en obligatiehouders zetten hun krediet bij Thomas Cook om in de resterende aandelen. Daarnaast leveren ze 450 miljoen pond aan nieuw kapitaal.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd. Thomas Cook verwacht dat de deal in oktober rond is.