Thomas Cook België mikt op doorstart

Thomas Cook België mikt op een doorstart voor het grootste deel van het bedrijf. Daardoor zouden ruim 500 banen gered kunnen worden, mogelijk door een overname. Voor twee onderdelen, die samen zo’n 75 werknemers omvatten, valt wel het doek. Dat heeft de Belgische topman Jan Dekeyser gezegd op een persconferentie.

Voor de activiteiten die doorgaan zal bescherming worden aangevraagd tegen schuldeisers. Het gaat om het onderdeel dat onder meer het personeel op de hoofdzetel en in de winkels omvat. Er zijn volgens de topman al „diepgaande contacten” met geïnteresseerde investeerders om dit rendabele deel van het bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Daarmee is er voor Thomas Cook België inmiddels meer duidelijkheid dan voor de Nederlandse tak van het reisconcern. Thomas Cook Nederland deed eerder melding van financieel onvermogen bij garantiefonds SGR. Ook werd er hier een streep gezet door alle reeds geboekte reizen. Maar een beslissing over een eventuele doorstart van activiteiten, mogelijk faillissement of uitstel van betaling moet in Nederland nog worden genomen.