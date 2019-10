Thomas Cook-baas snapt woede over salaris

Voormalig Thomas Cook-baas Peter Fankhauser snapt de publieke woede die is ontstaan over zijn salaris. Dat meldde hij ten overstaan van Britse parlementariërs. Tijdens een parlementaire commissie over de kwestie bood hij andermaal zijn excuses aan over de teloorgang van de reisorganisatie.

Fankhauser, die jaarlijks ruim 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) opstreek, legde de verantwoordelijkheid voor de ineenstorting van het reisimperium deels bij andere partijen. Hij wees er in het bijzonder op dat alle betrokken partijen faalden met het verkrijgen van goedkeuring voor een reddingsovereenkomst. Daarop viel het doek van Thomas Cook en moesten 140.000 Britse toeristen worden teruggehaald.

Fankhauser benadrukte dat hij niet over zijn eigen salaris en bonussen ging. „Ik ga niet proberen mijn basisloon te verdedigen. In verhouding tot een normaal basissalaris van de werknemer gaat het om een enorm bedrag. Ik begrijp het sentiment in de samenleving volledig”, vertelde hij de commissie. Hij voegde daar direct aan toe dat hij zich „onvermoeibaar” heeft ingezet voor bedrijf. „Het spijt me ten zeerste dat ik geen deal heb kunnen sluiten.”