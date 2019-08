‘Third Point rammelt aan de poort bij Essilor’

De activistische investeerder Third Point heeft zich naar verluidt ingekocht bij de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat het hedgefonds van miljardair Daniel Loeb ook al met de voorzitter van de maker van Ray-Ban-zonnebrillen heeft gesproken. Wat Third Point precies wil bij EssilorLuxottica en hoe groot het belang in de onderneming precies is, is niet duidelijk.

EssilorLuxottica ontstond vorig jaar uit de samenvoeging van het Italiaanse Luxottica en het Franse Essilor. Eerder dit jaar speelde zich bij het fusiebedrijf nog een machtsstrijd af tussen topbestuurders. Deze kwestie zou inmiddels zijn opgelost. Maar er zou nog wel worden gezocht naar een nieuwe topman die moet snijden in de kosten.

EssilorLuxottica is tevens de koper van de in Amsterdam genoteerde Pearle-moeder GrandVision. Het concern kondigde deze zomer aan een belang van 76,72 procent van de aandelen in GrandVision over te nemen van investeerder HAL. Die miljardendeal moet binnen één tot twee jaar rond zijn.