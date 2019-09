Thalys heeft nieuwe recordzomer achter de rug

Thalys heeft in de voorbije zomermaanden opnieuw meer reizigers vervoerd. Het aantal passagiers steeg in juli en augustus met een tiende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot een nieuw record. Vorig jaar nam in die twee zomermaanden al een recordaantal van 1,3 miljoen passagiers de Europese hogesnelheidstrein tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.

Volgens topman Bertrand Gosselin is de groei voor een groot deel te danken aan een vernieuwd aanbod van bestemmingen. Thalys introduceerde eerder dit jaar onder andere een nieuwe verbinding die van Amsterdam via België naar Disneyland Paris en luchthaven Roissy-Charles de Gaulle gaat. In juli en augustus maakten 60.000 passagiers gebruik van de verbinding die Thalys dit voorjaar introduceerde.

Thalys International bestaat ruim twintig jaar en is eigendom van de Franse, Belgische en Duitse spoorwegen. NS is een strategische partner. Vorig jaar stapten in totaal ruim 7,5 miljoen mensen aan boord van een Thalys.