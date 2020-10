Teslarijders dreigen autofabrikant voor de rechter te slepen

Een groep ontevreden Teslarijders heeft zich verenigd en dreigt een rechtszaak aan te spannen tegen de autofabrikant. Volgens Stichting Tesla Claim ondervinden klanten veel problemen met de elektrische auto. „Zo kan de auto in de autopilotfunctie plotseling remmen op de snelweg”, laat de stichting weten.

„Tesla verkoopt elektrische auto’s met de belofte dat deze vrijwel onderhoudsvrij zijn en profileert zichzelf als servicegeoriënteerd merk. Op beide vlakken staat de ervaring van veel Tesla-rijders haaks op de beloften”, aldus Stichting Tesla Claim. Volgens de ontevreden klanten zijn aandrijfassen al na een aantal ritten aan vervanging toe en gaan deuren soms uit zichzelf open, of juist niet meer open. Ook worden het beloofde vermogen en de actieradius in de praktijk niet gehaald.

Een woordvoerder van de stichting schat in dat zeker de helft van de verkochte Tesla’s kampt met een of meerdere van de eerder genoemde problemen. Wanneer de klant zich vervolgens met een mankement bij Tesla meldt, is het bedrijf nauwelijks bereikbaar. Ook duurt het volgens de stichting soms een maand voordat een afspraak kan worden ingepland voor een reparatie.

De groep wil niet zeggen hoe groot de schadevergoeding per auto is die ze eisen van de autofabrikant. „Onderhandelingen zijn tot dusver niet vruchtbaar gebleken”, aldus de zegsman.