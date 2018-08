Tesla witte raaf op Wall Street

Tesla had donderdag aan het begin van de handel op de Amerikaanse aandelenbeurzen de schijnwerpers op zich gericht. Tesla maakte een flinke koerssprong vanwege een sterk kwartaalbericht. De Amerikaanse beursgraadmeters stonden kort na de openingsbel in het rood. De handelsvrees is duidelijk toegenomen na de nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan China.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 0,8 procent in tot 25.130 punten. De S&P 500 dook 0,5 procent in de min op 2798 punten en techbeurs Nasdaq was 7684 punten waard, een daling van 0,3 procent.

Tesla (plus 8,9 procent) zette in het tweede kwartaal wederom een megaverlies in de boeken. De maker van elektrische auto’s denkt echter in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden. Ook denkt Tesla de productie van zijn Model 3 in augustus verder op te voeren naar 6000 per week.

Beleggers verwerkten meerdere kwartaalcijfers van bedrijven. Zo ging Yum Brands in de eerste handelsminuten 1,3 procent omlaag. Het Amerikaanse fastfoodconcern kampt met tegenvallende verkopen bij Pizza Hut. De pizzaketen heeft last van stevige concurrentie van onder meer Domino’s en Papa John’s en dat was te merken in de kwartaalcijfers.