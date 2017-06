Tesla wil nieuwe fabriek voor Model Y

Tesla moet een nieuwe fabriek bouwen voor de Model Y, die in 2019 op de markt moet komen. De huidige fabriek in Fremont (Californië) „barst uit zijn voegen”, aldus topman Elon Musk.

De Model Y moet een elektrische SUV worden. Het gaat om een versimpelde en kleinere versie van de Model X, die Tesla al verkoopt.

Tesla zal de nieuwe fabriek zelf moeten opzetten en betalen, net als de geplande ‘gigafabrieken’ waar batterijen worden gemaakt. Dat betekent dat het bedrijf voor flinke investeringen staat. In de huidige fabriek in Fremont bouwt Tesla de Model S en de Model X. Bovendien zijn de voorbereidingen voor de productie van de volgende auto, de Model 3, in volle gang.

Tesla wil volgende maand beginnen met de productie van de Model 3, een goedkopere variant van de Model S, die voor een breder publiek is bedoeld. Dit najaar presenteert het bedrijf zijn eerste elektrische vrachtwagen, de Tesla Semi.