‘Tesla wil megafabriek net over Duitse grens’

Maker van elektrische auto’s Tesla lijkt zijn eerste Europese Gigafactory in het noordwesten van Duitsland te willen bouwen. De autobouwer zou interesse hebben om die fabriek neer te zetten in Emden in de deelstaat Nedersaksen, meldt de Duitse krant Nordwest Zeitung. Emden ligt tegenover Delfzijl aan de overkant van de Dollard. Eerder probeerde Groningen Tesla juist te bewegen de fabriek in die provincie te bouwen.

Emden is niet de enige locatie die Tesla op het oog zou hebben. Ook een locatie verder stroomopwaarts aan de Eems wordt volgens de krant nog overwogen. Het bedrijf van topman Elon Musk heeft de locaties samen met afgevaardigden van de deelstaat bezocht.

Tesla zou oorspronkelijk in 2017 een locatie voor een Europese Gigafactory bekendmaken, maar dat gebeurde niet. Vorig jaar gaf Musk al te kennen dat Duitsland koploper was om zo’n grote autofabriek binnen te halen.