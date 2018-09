Tesla wil auto’s zelf repareren

Tesla is van plan om zijn auto’s voortaan zelf te gaan repareren als er een aanrijding is geweest. Schadeherstellers doen soms weken tot maanden over een klus, zegt topman Elon Musk, „en daar worden Tesla-eigenaren (en wij) gek van”.

Sommige reparaties worden al binnen 24 uur afgerond, aldus Musk zondag op Twitter. Het doel van Tesla is om dat binnenkort al op dezelfde dag te kunnen doen. Daarna moet het volgens Musk mogelijk zijn om een auto binnen een uur helemaal gefikst te hebben. „Het doel is dat een gerepareerde auto beter is dan voor het ongeluk. Moet altijd zo zijn wanneer beschadigde delen juist worden vervangen door nieuwere onderdelen.”