Tesla-truck logische aankoop voor Breytner

Autofabrikant Tesla timmerde dit jaar flink aan de weg. Er rolde een recordaantal elektrische auto’s van de band en het bedrijf presenteerde de langverwachte Model X. En een heuse truck: de Tesla Semi. De eerste Nederlandse koper meldde zich al snel.

Marie-José Baartmans, directeur van het Rotterdamse transportbedrijf Breytner, twijfelde geen moment toen ze dit jaar de eerste Nederlandse bestelling deed voor een Tesla-truck. „Natuurlijk is 150.000 dollar (126.000 euro, EB) geen koopje. Maar in vergelijking met wat we nu kwijt zijn aan ons wagenpark heeft Tesla een heel scherpe prijs neergezet.”

Hoe komt het dat uw huidige elektrische trucks zo duur zijn?

„Je moet allereerst een gewone vrachtwagen bestellen, want volledig elektrische modellen van 19 ton met een laadvermogen van 7 of 8 ton zijn er niet. De ombouw is kostbaar: al met al heb je het over drie tot vier keer de investering van een diesel.”

Waarom kiest u hier dan toch voor?

„In Rotterdam mogen diesels bepaalde delen van de binnenstad niet meer in. Drie jaar geleden zijn we gestart, nadat we eerder ons familiebedrijf verkocht hadden. We wilden iets nieuws en meewerken aan een beter milieu in de stad. Zo kwamen we op elektrisch vervoer. We werken nu met een wissellaadbaksysteem. Een diesel rijdt ’s nachts vanaf het distributiecentrum naar de rand van de stad. Dat kan met één man in plaats van met twee zoals vroeger. De bijrijder komt er pas aan de rand van de stad bij in de elektrische truck. De auto op de snelweg staat ook niet meer in de file, ook dat scheelt veel tijd en geld. Zo kan elektrisch rijden toch rendabel zijn, al valt het niet mee.”

Wat voor trucks hebt u op dit moment?

„We hebben twee nieuwe MAN-diesels en twee Mercedessen laten ombouwen door Emoss in Oosterhout. Onder elke truck hangt een batterijpakket van 200 kilowatt. Daar komen we 200 kilometer ver mee. Voor routes in de binnenstad is dat meer dan voldoende. Het vervoer vanaf het distributiecentrum kunnen we vanaf 2019 wellicht met de Tesla Semi doen. Die komt 800 kilometer ver op één acculading.”

Waardoor zijn diesels zo vervuilend in de binnenstad?

„Een dieselmotor stoot NOx, fijnstof en roet uit. De systemen die deze uitstoot tegengaan, presteren op de snelweg beter dan in de stad. Overigens is de Euro 6-motor al wel veel schoner. ”

Hoe ziet u de toekomst van de diesel in het goederenvervoer?

„Voorlopig blijft de dieselmotor naar mijn mening nog een belangrijke rol spelen. De ontwikkelingen op dieselgebied staan ook niet stil. Zo is de nieuwste motor met typeaanduiding Euro 6C alweer schoner dan zijn voorganger. Misschien dat een hybridevorm, waar DAF mee bezig is, uitkomst biedt in de overgangsperiode. Een schone diesel op de snelweg, een elektromotor voor in de binnenstad. Maar uiteindelijk zal naar mijn mening toch alle vervoer overgaan op elektrisch.”