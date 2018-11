’Tesla produceert duizend Model 3’s per dag’

Tesla heeft de barrière van duizend Model 3’s per dag geslecht. Dat schrijft de Amerikaanse website Electrek op basis van een interne mail van topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s.

Tesla wil nu eerst zorgen dat de productie stabiel op duizend stuks van zijn goedkoopste voertuig per dag kan komen te liggen, voordat de productie verder wordt opgevoerd. Ook wil het bedrijf de kosten per voertuig verder omlaag brengen. Die liggen nu nog rond de 38.000 dollar, schat Musk in.

Tesla wil echter een instapversie van de Model 3 op de markt brengen die 35.000 dollar kost. Om dat rendabel te maken, moeten de kosten dus flink lager. Musk verwacht dat dat binnen zes maanden lukt.

In het derde kwartaal wist Tesla de productie van de Model 3 ver genoeg op te krikken om een winst in de boeken te kunnen zetten. Om die productie op te krikken, moesten Musk en zijn onderneming wel door een „productiehel”. Onlangs gaf de topman toe dat Tesla eerder dit jaar slechts „enkele weken” van een acuut geldtekort af was.