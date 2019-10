Tesla populairste auto in september

De Tesla Model 3 was vorige maand de populairste auto van Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataleverancier RDC. Van de kleinste Tesla werden er 5768 op naam gezet, waarmee het Amerikaanse merk een marktaandeel had van ruim 15 procent. Van de andere types, de Model S en X, werden er nog eens 122 geregistreerd waardoor Tesla ook het populairste merk was vorige maand.

De autoverkopen stegen afgelopen maand aanzienlijk ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat komt omdat vorig jaar op 1 september de strengere Europese emissietest WLTP van kracht werd. In aanloop daarnaartoe werden in augustus vorig jaar veel auto’s verkocht, maar kelderden de verkopen in september. Dit jaar werden 38.112 personenauto’s op kenteken gezet in september, ruim 30 procent meer dan een jaar eerder.

Voor de eerste drie kwartalen liggen de autoverkopen nog ver achter. Door de strengere WLTP-test is de BPM voor veel auto’s duurder geworden en dat vertaalt zich in lagere verkopen. In totaal werden 331.267 auto’s verkocht, 7,8 procent minder dan in de eerste negen maanden van 2018.

Volkswagen was dit jaar tot nu toe het meestverkochte automerk met een marktaandeel van 11 procent. De Tesla Model 3 was over de eerste drie kwartalen het populairste model, voor de VW Polo en de Ford Focus.