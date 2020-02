Tesla mag bos kappen voor nieuwe fabriek bij Berlijn

Tesla mag verder gaan met de kap van een bos vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn om de eerste Europese fabriek voor elektrische auto’s en accu’s te bouwen. De rechter heeft milieugroepen, die gevraagd hadden de kap te stoppen, in het ongelijk gesteld. Dat laat de rechtbank in een verklaring weten.

Begin deze maand werd het omzagen van de bomen nog tijdelijk stilgelegd. Maar in zijn definitieve oordeel veegde de rechter de bezwaren van de milieuverenigingen alsnog van tafel.

Tesla maakte in november vorig jaar bekend de fabriek in Berlijn te bouwen. Nederland was lange tijd in de race voor de vestiging, maar viste uiteindelijk achter het net.