Tesla levert minder auto’s af dan gedacht

Automaker Tesla heeft het afgelopen kwartaal minder auto ’s van het Model 3 bij de klanten afgeleverd dan het bedrijf van te voren had aangekondigd. Er kwamen 50.900 exemplaren van dit type elektrische auto bij kopers terecht, terwijl Tesla vooraf dacht er 8000 meer af te leveren.

Het leveringscijfer van alle Teslamodellen lag met 63.000 exemplaren 31 procent lager dan het vierde kwartaal van 2018. De productiecijfers lagen bijna 11 procent lager: 77.100 tegenover 86.555 eind vorig jaar.

Tesla wijt het lagere cijfer aan het feit dat Model 3 voor het eerst buiten de Verenigde Staten werd geleverd. De tijd die nodig is om de auto bij de internationale klant te krijgen is langer dan bij levering in de VS.

Het bedrijf heeft ook gezegd dat de lagere leveringscijfers een negatieve impact zullen hebben op het totale bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal. Die cijfers zijn er nog niet.

De Tesla Model 3 is in maart wel de auto die in Nederland het vaakst op kenteken werd gezet. Dat staat in registratiecijfers van branchevereniging BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Het compactere model Tesla, dat momenteel vanaf circa 57.000 euro kan worden aangeschaft, won het in maart van de Ford Focus en de Kia Picanto.