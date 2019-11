Tesla krijgt tik op lichtgroen Wall Street

De introductie van een pick-uptruck door Tesla heeft de beurskoers van het bedrijf geen goed gedaan. De maker van elektrische auto’s werd flink lager gezet, hoewel de Amerikaanse aandelenbeurzen verder omhoog gingen. Behalve Tesla was er ook aandacht voor enkele bedrijven die de boeken openden. Verder waren beleggers voorzichtig positief over de mogelijkheid van een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 27.875,62 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 3110,29 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 8519,89 punten.

Tesla leverde ruim 6 procent aan beurswaarde in na de onthulling van zijn Cybertruck. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde voor verdeelde reacties, terwijl analisten hoopten dat Tesla een flink aandeel zou kunnen pakken van de wat traditioneel ingestelde markt voor pick-uptrucks. Met het opvallende design lijkt dat geen optie. Bovendien sneuvelden de ruiten van de truck tijdens de introductie toen het hoofd design wilde aantonen hoe stevig die waren.

Warenhuisketen Nordstrom deed het in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en steeg meer dan 10 procent. Sportwinkelketen Foot Locker daalde juist 2,9 procent. Het bedrijf haalde een hogere winst dan verwacht, maar de omzet was iets minder goed. Ook sneed het bedrijf in de verwachtingen voor het hele jaar.

Levensmiddelenproducent J.M. Smucker kwam ook met een winstwaarschuwing, maar steeg desondanks ruim 4 procent. Entertainmentconcern Disney ging 1 procent omhoog. De eerste bezoekerscijfers van de nieuwe bioscoopfilm Frozen 2 waren bemoedigend.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat een deal met China heel dichtbij is, maar benadrukte dat China er meer aan gelegen is om een deal te sluiten dan de Verenigde Staten. China had eerder vrijdag gezegd zo’n deal te willen sluiten, maar alleen op basis van gelijkheid en wederzijds respect.

De euro noteerde op 1,1022 dollar tegen 1,1030 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 58,02 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 63,64 dollar per vat.