Tesla koopt accumaker Maxwell Technologies

Tesla lijft accumaker Maxwell Technologies in. De bouwer van elektrische auto’s betaalt ongeveer 218 miljoen dollar in aandelen voor de onderneming.

Voor Tesla betekent deze relatief kleine deal de toevoeging van een speciale energieopslagtechnologie die topman Elon Musk eerder als zeer belangrijk had omschreven voor de toekomst van elektrische auto’s. Het al sinds 1965 bestaande Maxwell maakt onder meer zogeheten ultracapacitors, waarmee extreem snel energie kan worden opgeladen.

Maxwell is niet onomstreden. De deal komt iets minder dan een jaar nadat er bij het bedrijf een fraude was gemeld. Een voormalig medewerker werd ervan beschuldigd omzetcijfers kunstmatig te hebben opgekrikt. Maxwell schikte de zaak voor bijna 3 miljoen dollar. In 2011 raakte Maxwell ook al in opspraak. Toen schikte de onderneming na beschuldigingen dat ze in China overheidsfunctionarissen zou hebben omgekocht.