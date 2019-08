Tesla in China vrijgesteld van aanschaftaks

Tesla is in China vrijgesteld van aanschafbelastingen van 10 procent. Dat meldde het ministerie van Industrie in een verklaring. Op de lijst staan alle Tesla-modellen die momenteel in het land te verkrijgen zijn. De aankondiging volgt kort op het tweedaagse bezoek van Tesla-topman Elon Musk aan China.

Tesla kondigde recent aan de prijzen in het land te verhogen. Dit vanwege negatieve valuta-effecten door handelsspanningen. Ook importtarieven zitten de automaker dwars. Dat Tesla wordt geraakt door de handelsspanningen, komt mede doordat de automaker nog geen auto’s in het land produceert. Dat gaat op termijn wel gebeuren.

Het bericht over de belastingvrijstelling, die doorgaans alleen geldt voor lokaal geproduceerde elektrische wagens, lijkt de koers van het aandeel Tesla vrijdag op Wall Street een impuls te gaan geven. Het aandeel stond in de zogeheten voorbeurshandel duidelijk op winst.