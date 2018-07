Tesla: geld terugvragen geen reden tot zorg

Tesla heeft een beperkt aantal toeleveranciers gevraagd om een deel van eerdere betalingen terug te storten, maar dat is volgens het bedrijf geen reden tot zorg over de kapitaalpositie van de maker van elektrische auto’s. Het bedrijf reageerde op berichten in de media over het verzoek. Dat nieuws zorgde voor een tik op de beurs.

Het verzoek zou gaan over uitgaven aan een ouder project en slechts bedoeld zijn om de kasstroom op langere termijn te ondersteunen. Tesla wil in het derde kwartaal eindelijk winstgevend worden, maar daarvoor zou de gunst van leveranciers niets uitmaken. Die doelstelling wil Tesla op eigen kracht behalen. „Kostenbesparingen op langer lopende projecten meetellen zou niet eerlijk zijn”, twitterde topman Elon Musk.

Tesla vroeg in het memo om een „aanzienlijk bedrag” van leveranciers. Zij zouden dat geld moeten zien als investering in de groei van de autofabrikant, die henzelf uiteindelijk ook ten goede komt. Volgens Musk is vragen om kortingen bij leveranciers gebruikelijk bij contractonderhandelingen.

De uitleg snijdt volgens een analist van Cowen hout. Dat neemt niet weg dat er zorgen blijven over de kasstroom en de winstgevendheid. Het aandeel poetste na de toelichting van Tesla een deel van zijn koersverlies weg.

De Amerikaanse onderneming heeft in zijn vijftienjarige bestaan nooit een boekjaar met winst afgesloten, maar verwacht in het derde en vierde kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn. Daarvoor moeten het wel ambitieuze productiedoelstellingen halen voor zijn Model 3, de eerste auto van Tesla voor een breder publiek. De fabricage van het ‘instapmodel’ liep meermaals vertraging op.