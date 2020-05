Tesla-fabriek VS kreeg politie over de vloer voor coronacontrole

Politie-ambtenaren hebben een bezoek gebracht aan de Tesla-fabriek in het Californische Fremont. De autoriteiten wilden er zeker van zijn dat in de fabriek van de automaker de gezondheidsvoorschriften worden nageleefd.

Tijdens de controle werden werknemers gescreend en werd gecontroleerd of de afstandsmaatregelen in acht werden genomen. Ook het gebruik van gezichtsbedekking moest worden bevestigd.

Om de fabriek in Fremont is de laatste tijd veel te doen. Tesla ging met zijn eerdere aankondiging om de fabriek volledig te openen in tegen het besluit van lokale autoriteiten. Tesla-topman Elon Musk vond in president Donald Trump een medestander. Tesla zou er daarna mee hebben ingestemd om de productie in Californië gedeeltelijk weer op te starten.

Mogelijke overtredingen van het gezondheidsprotocol of veiligheidsmaatregelen zouden doorgespeeld kunnen worden naar de officier van justitie. Maar een politiewoordvoerder bagatelliseerde deze mogelijkheid en zei dat het de bedoeling is om samen te werken met bedrijven bij het naleven van de regels.

Tesla is een van de grootste werkgevers in de regio, met meer dan 11.000 werknemers in Fremont. Volgens de autoriteiten kan Tesla, gezien de unieke aard en omvang van de autofabricage en de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen, de activiteiten in de fabriek veilig stap voor stap opvoeren.