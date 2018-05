Tesla en Spotify onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met kleine minnen gesloten. Beleggers verwerkten een grote stroom aan bedrijfscijfers en keken met een schuin oog naar de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten om te proberen handelsspanningen weg te nemen. De resultaten van automaker Tesla vielen duidelijk niet in goede aarde. Ook muziekstreamingdienst Spotify ging onderuit.

De leidende Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 23.930,15 punten. De brede S&P 500 eindigde de sessie met een min van 0,2 procent op 2629,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt tot 7088,15 punten.

Tesla verloor 5,6 procent. De maker van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal zijn grootste kwartaalverlies ooit, maar zag wel de omzet toenemen. Ook hield het bedrijf vast aan zijn productiedoelstellingen voor de Model 3. Topman Elon Musk schoffeerde in een telefonische toelichting analisten door hun vragen „saai” en „niet cool” te noemen.

Spotify wist afgelopen kwartaal het verlies te verkleinen en de opbrengsten te verhogen. Het was het eerste cijferbericht sinds de beursgang van Spotify begin april. Beleggers waren niet onder de indruk en zetten het aandeel bijna 6 procent lager.

AIG wist beleggers ook niet te overtuigen en verloor ruim 5 procent aan beurswaarde. Vooral de winst van de verzekeraar viel fors lager uit dan waar kenners in doorsnee op rekenden.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz, dat ook de boeken opende, won 1,4 procent dankzij een hoger dan verwachte winst. Ontbijtgranenproducent Kellogg (plus 2,7 procent) werd ook beloond na resultaten, terwijl chemiegigant DowDuPont vlak sloot na een naar eigen zeggen solide kwartaal. Daarin wist het onder meer de nodige kosten te besparen.

Verder stonden de koersen van producenten van dierenvoeding onder druk door toegenomen concurrentie. Sinds donderdag is ook hondenvoer van het eigen merk van webwinkelreus Amazon op de markt. Aandelen van General Mills en JM Smucker verloren tot 3 procent. Amazon sloot een fractie hoger.

De euro was 1,1989 dollar waard, tegen 1,1958 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 68,48 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,72 dollar per vat.