Tesla en Spotify onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers verwerkten een stroom aan bedrijfscijfers. De resultaten van automaker Tesla vielen daarbij duidelijk niet in goede aarde, mede door de opmerkelijke toelichting op de resultaten door topman Elon Musk. Ook muziekstreamingdienst Spotify deed een flinke stap terug.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,6 procent lager op 23.780 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,5 procent lager op 2622 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde ook 0,5 procent kwijt tot 7067 punten.

Tesla verloor bijna 7 procent. De maker van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal zijn grootste kwartaalverlies ooit, maar zag wel de omzet toenemen. Ook hield het bedrijf vast aan zijn productiedoelstellingen voor de Model 3. Musk schoffeerde in een telefonische toelichting analisten door hun vragen „saai” en „niet cool” te noemen.

Spotify wist afgelopen kwartaal het verlies te verkleinen en de opbrengsten te verhogen. Het was het eerste cijferbericht sinds de beursgang van Spotify begin april. Beleggers waren niet onder de indruk en zetten het aandeel 10 procent lager.