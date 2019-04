„Tesla en Panasonic bevriezen investeringen”

Automaker Tesla en accuproducent Panasonic zetten een plan voor investeringen in verdere uitbreiding van de zogeheten Gigafactory 1 in de ijskast. Reden voor de stap zou onder meer de mindere vraag naar Tesla-modellen zijn, zo schrijft de Aziatische zakenkrant Nikkei. Ook beloofde investeringen in China staan op losse schroeven.

In Gigafactory 1 in de Amerikaanse staat Nevada worden onder meer lithium-ionbatterij geproduceerd en Tesla’s in elkaar gezet. De bedoeling was dat met een verdere kapitaalinjectie de productiecapaciteit fors zou worden uitgebreid. De partijen staken eerder al een slordige 4,5 miljard dollar in de megafabriek. Er zouden nog honderden miljoenen volgen.

Mede omdat winstmarges van elektrische voertuigen zeer laag zijn, wordt nog eens goed nagedacht over de geplande belegging. Een woordvoerder van Tesla zegt tegen de krant dat het bedrijf investeringen blijft doen in Gigafactory 1 als dat nodig blijkt.