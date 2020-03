Tesla en GM willen ventilatoren maken tegen coronavirus

Automakers Tesla en General Motors (GM) hebben aangeboden ventilatoren te gaan produceren in de strijd tegen het coronavirus. De Amerikaanse overheid heeft een oproep gedaan aan bedrijven om die te maken om zo een gebrek aan beademingsapparatuur in ziekenhuizen tegen te gaan.

Tesla-topman Elon Musk meldde op Twitter dat zijn bedrijf klaar staat om bij te springen in het geval van tekorten. Zijn boodschap kreeg grote bijval op Twitter. GM-topvrouw Mary Barra had ook al gezegd bereid te zijn de helpende hand toe te steken. Ook Ford Motor zou in overleg zijn met de overheid over de zaak.

Amerikaanse autofabrikanten hebben aangekondigd hun fabrieken in Noord-Amerika tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus. De vrijgekomen capaciteit kan ingezet worden voor de productie van ventilatoren. Het werk in de fabriek van Tesla in Californië gaat door, maar wel met minder personeel.

De Britse premier Boris Johnson deed eerder deze week een oproep aan fabrikanten om ventilatoren te maken om tekorten te lijf te gaan. Jaguar Land Rover en Toyota Motor hebben hulp toegezegd. Ook luchtvaarttoeleverancier Meggitt reageerde op de oproep. Dat bedrijf maakt onder meer zuurstofsystemen voor vliegtuigen.