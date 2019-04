Tesla boekt stevig kwartaalverlies

Tesla is weer in de rode cijfers gedoken, na twee kwartalen op rij met winst. De maker van elektrische auto’s had afgelopen verslagperiode naar eigen zeggen te maken met onvoorziene omstandigheden, waardoor er minder voertuigen afgeleverd werden dan de bedoeling was.

Het verlies kwam uit op dik 702 miljoen dollar, bijna net zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar en groter dan alom verwacht. De omzet steeg wel flink, van 3,4 miljard dollar een jaar terug tot 4,5 miljard dollar. Maar analisten hadden op veel meer opbrengsten gerekend.

Tesla meldde onlangs al minder auto’s van het nieuwe type Model 3 bij klanten te hebben afgeleverd dan beloofd. Tesla wijt de lagere cijfers aan het feit dat de Model 3 voor het eerst ook buiten de Verenigde Staten werd geleverd. Het duurt langer om de auto bij een internationale klant te krijgen dan bij een klant in de VS.

De autobouwer houdt voorlopig vast aan zijn eerder gestelde leveringsdoelen voor heel 2019. Het bedrijf denkt dat de vertragingen komende tijd weer weggewerkt kunnen worden. Tesla gaat er daarnaast vanuit in het derde kwartaal van dit jaar weer winstgevend te zijn.

Het bedrijf publiceerde zijn handelsbericht overigens rijkelijk laat. Toen een uur na de slotbel op Wall Street de cijfers nog niet binnen waren, was er hoon en spot op Twitter.